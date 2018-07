Fonds pour l’accessibilité: de l’argent pour améliorer l’accès des personnes handicapées

Crédit photo : gracieuseté

ACTUALITÉ – Les organismes, les entreprises et les municipalités sont invitées à soumettre des projets dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure. Grâce à ce programme fédéral, les projets visant à favoriser l’accès aux personnes handicapées qui seront retenus pourraient recevoir un financement atteignant 100 000 $.

Ce fonds s’adresse aux organismes et aux entreprises de moins de 100 employés, ainsi qu’aux municipalités de moins de 125 000 résidents.

Il vise à favoriser l’accès des personnes handicapées aux services offerts dans leur communauté et à élargir leurs possibilités d’emploi, que ce soit par la rénovation et l’aménagement d’installations, ou encore par la mise en place de technologies de l’information et de communication.

À titre d’exemple, ce pourrait être, pour un organisme qui offre des camps d’été aux enfants, de repeindre les murs d’un local pour éliminer les contrastes de couleurs et réduire les stimuli pour des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.

Ce pourrait aussi être, pour une municipalité, une aide pour adapter une nouvelle piscine dans un parc public, que ce soit pour la construction d’un vestiaire et de toilettes accessibles ou encore de places de stationnement.

L’appel de projets du Fonds pour l’accessibilité se termine le 26 juillet. Les projets financés devraient débuter au printemps 2019.

Pour obtenir plus d’information, il suffit de faire parvenir un courriel à l’adresse NC-HIP-PIP-EAF_ODI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca ou visiter le site Internet www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/fonds-accessibilite.html